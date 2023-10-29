Каори Сакамото выиграла «Гран-при Канады»

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Японская фигуристка Каори Сакамото показала лучший результат на втором этапе «Гран-при Канады».

23-летняя японка набрала 226,13 в сумме (151,00 в произвольной программе). Второе место заняла Ким Чхэ Ен из Южной Кореи 201,15 (130,84), замкнула тройку японка Рино Мацуике — 198,62 (132,33).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер (Канада)

1. Каори Сакамото (Япония) — 226,13 в сумме (151,00 в произвольной программе).

2. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 201,15 (130,84).

3. Рино Мацуике (Япония) — 198,62 (132,33).

4. Мэдлин Шизас (Канада) — 189,91 (132,47).

5. Линдси Торнгрен (США) — 189,52 (127,53).

6. Ринка Ватанабэ (Япония) — 182,08 (124,56).

7. Одри Шин (США) — 177,14 (111,95).

8. Старр Эндрюс (США) — 174,82 (113,75).

9. Лара Наки Гутманн (Италия) — 165,73 (115,73).

10. Кайя Райтер (Канада) — 155,44 (99,62).

11. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 151,95 (99,78).

12. Маэ-Беренис Мейте (Франция) — 121,13 (79,48).