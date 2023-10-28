Ямамото лидирует после короткой программы «Гран-при» Канады

Японец Сота Ямамото лидирует после короткой программы на «Гран-при» Канады. Он набрал 89,56 балла. Второе место у корейца Ча Джун Хван (86,18). Третий — японец Кадзуки Томоно (81,63).

29 октября мужчины представят произвольные программы.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер, Канада

Мужчины

Короткая программа

1. Сота Ямамото (Япония) — 89,56.

2. Ча Джун Хван (Корея) — 86,18.

3. Кадзуки Томоно (Япония) — 81,63.

4. Као Миура (Япония) — 80,80.

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