Триумфального возвращения Камилы на лед в Казани не получилось.

С каким же разным настроением завершились два казанских этапа российской серии «Гран-при». Если в прошлом году Камила Валиева в экстазе прыгала четверные на бис, сводя трибуны «Спорт сарае» с ума, то в этот раз она осталась без медали, причем неприятным образом. Валиева ошиблась не в прокате, а в стратегии. Она вышла на лед с набором, который запрещен правилами, за что и получила заслуженное наказание. Но как так вообще могло выйти с учетом того, что техническая заявка подается за сутки до проката?

Заявка Камилы была известна за сутки

Для начала проясним один важный момент. О том, что будет прыгать Камила Валиева в произвольной, знала, по сути, вся страна еще накануне вечером. Практически сразу после короткой в официальном телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России выложили предварительный технический контент одиночниц. Заявки по правилам подаются за 24 часа до старта, и у Валиевой четко было видно два каскада с секвенцией. Правилами это не допускается, поэтому за второй каскад она и набрала смешные баллы — засчитали только лутц. Сейчас не будем даже говорить о том, что тренер такого калибра, как Этери Тутберидзе, обязана знать правила от корки до корки. Конечно, они постоянно меняются, и нюансы вносятся каждый новый сезон — за всем не уследишь. Но ведь у нее целый штаб, в котором гуру техники — Сергей Дудаков.

Впрочем, право на ошибку имеют все... Но как за сутки никто из тех, кто видел предварительный контент Камилы не обратил на очевидную ошибку внимания, не поднял тревогу? Ведь проблема бросалась в глаза, и о ней говорили даже болельщики. В соцсетях один из фанатов вежливо уточнял — нет ли в подобном прыжковом наборе проблемы. Впрочем, спрашивал неуверенно. Разве может рядовой зритель быть компетентнее самой Этери Георгиевны? Оказалось, что может. Протест подавать сторона Валиевой в итоге отказалась. Возможно, после долгих консультаций с судьями. Смысла в этом нет никакого, оспаривать можно было только балл штрафа за слайдинг. Хотя и тут найти аргументы в свою пользу сложно — четыре точки опоры на льду, чего не было в Москве на контрольных прокатах.

Тренерский штаб Камилы Валиевой: Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Фото Рустам Имамов, «СЭ»

Оспаривать оценки Валиевой — это лишать бронзы Дарью Садкову

Валиевой в целом не стоило как рисковать со слайдингом, так и изобретать велосипед с секвенциями. Раньше в «Хрустальном» была четкая математика — фигуристки в группе идеально просчитывали даже по ходу в голове все возможные сценарии и знали правила назубок. Вспомните олимпийскую программу Алины Загитовой. Многие критиковали ее за то, что все прыжки были перенесены на вторую половину. Но правилами это было не запрещено и работало. Как так вышло, что из команды, где раньше выжимали максимум из возможного, ошибаются в базовых моментах, еще предстоит разобраться. А сейчас придется констатировать, что даже на родном льду Камила уже не прима. Ею была Софья Муравьева. Ученица Евгения Плющенко хоть и не решилась пойти на тройной аксель, но выдала самое сбалансированное катание из всех участниц, напомнив многим Алену Косторную в ее лучшие годы.

Порадовала и Дарья Садкова. О том, что у Тутберидзе есть джокер из Марий Эл, знали немногие. Да и приехала в Казань Дарья в последний момент из-за снятий других участниц. Но она покорила зал своим прочтением хитов Адель, заслуженно завоевав бронзу. Кстати, при удовлетворении протеста единственное, чего могли добиться в штабе «Хрустального», так это подвинуть Валиеву на третье место — разрыв от Садковой минимальный. Но неужели команда пошла бы против другой своей ученицы, для которой эта медаль — первая во взрослой карьере? Постепенно обретает себя и Алина Горбачева. Четверные пока настроить не удалось, тем не менее ментальная форма Алины больше не вызывает беспокойства. Очевидно, что девушка смогла заново выстроить отношения с тренером Софьей Федченко и проработать мешавшие ранее сложности.

Фанаты Камилы Валиевой в Казани. Фото Рустам Имамов, «СЭ»

Конкуренты Мишиной и Галлямова были недовольны их мировым рекордом

Удивил итог и у мужчин. Евгений Семененко ехал в Казань побеждать, однако с трудом зацепил серебро. Откровенно говоря, чемпиона мира в командных соревнованиях пожалели, ведь Глеб Лутфуллин по произвольной оставил очень сильное впечатление. Эмоции от проката Владислава Дикиджи и вовсе могли стать главной темой казанского «Гран-при», если бы не драма Валиевой. 19-летний парень излучал уверенность еще после короткой, но даже и он сам не верил в реальность победы и говорил, что план максимум — попасть на пьедестал. Однако с таким прыжковым набором ему под силу будет взять и чемпионат России, тем более что в очной дуэли одного из главных фаворитов он уже одолел. А вот возвращение Даниила Самсонова в большой спорт пока с положительной стороны отметить тяжело. Самсонов хоть и говорит, что конкурентоспособен, но пока перспективы не самые оптимистичные.

Зато нет никаких вопросов к готовности Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Пока что они безусловный номер один в российской градации пар, и федерация делает ставку именно на них. Иначе как еще объяснить, что дуэт второй раз подряд превосходит свой же мировой рекорд? Правда, рекорд условный, Международный союз конькобежцев по понятным причинам достижения на внутренней арене не признает. Ведь со скепсисом к таким оценкам отнеслись даже конкуренты Мишиной и Галлямова — Артем Грицаенко напрямую сказал СМИ, что не понимает, откуда такие высокие оценки у чемпионов. Сами же Мишина с Галлямовым дежурно отметили, что делают свою работу и на оценки внимания не обращают. Однако наверняка это лукавство, ведь в следующий раз Анастасии и Александру предстоит встреча с главными соперниками — Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. И там каждый балл будет иметь значение.

«Гран-при России» в Казани

Женщины

1. Софья Муравьева — 228,81

2. Алина Горбачева — 219,02

3. Дарья Садкова — 214,54

4. Камила Валиева — 213,59

5. Арина Кшецкая — 189,72

Мужчины

1. Владислав Дикиджи — 287,40

2. Евгений Семененко — 266,24

3. Глеб Лутфуллин — 257,63

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 236,86

2. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 215,00

3. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 214,87