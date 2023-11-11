«Вопросы по суду не задаем». Валиева выступила в Казани сразу после заседания CAS

Напряжение чувствовалось даже на домашней арене.

Этап «Гран-при России» в Казани

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 81,09

2. Софья Муравьева — 77,02

3. Алина Горбачева — 73,29

В Казани стартовал четвертый этап российской серии «Гран-при». На лед «Спорт сарае» наконец-то вышли и взрослые спортсмены, среди которых и Камила Валиева. Для олимпийской чемпионки старт в Татарстане первый в сезоне, и она сама попросила поставить ее на домашний турнир. Накануне завершились слушания в Спортивном арбитражном суде, в которых Камила принимала участие дистанционно. Вердикт мы не узнаем до следующего года, так что пока для фигуристки время застыло. Что, правда, не сказалось на выступлении — родной город помог справиться с волнением, и Валиева лидирует, несмотря на напряженную конкуренцию.

Выступать в Казани было решением Валиевой — она хотела домой

Этап «Гран-при» в Казани изначально стоял особняком во всей серии. Впервые в сезоне в деле главная звезда последних лет — Камила Валиева. И она не просто выходит на лед, а на родном катке, сразу после двух дней слушаний в Спортивном арбитражном суде по делу Пекина-2022. Валиева участвует в суде дистанционно, поэтому технически ее участию в турнире «Идель» помешать едва ли что-то могло. А вот психологическое состояние Камилы в таких условиях вызывало тревогу. Однако, как несколько раз повторяли в ФФККР, выступить в родном городе — это было именно решение самой Валиевой. После того как стало известно о переносе слушаний, у нее несколько раз уточняли, комфортно ли ей будет выступать. Но Камила настояла на своем. Дворец спорта на Московской — это ее место силы, и если где и можно пережить новые трудности, то только тут.

«Вне зависимости от всех слушаний она хотела выступить именно здесь. В Казани ее корни, и не приехать в родной город было бы для нее некомфортно. Она хотела выступить именно в Казани», — сказал перед стартом соревнований вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин. Памятуя о том, как прошла встреча Валиевой в 2022 году, ее стремление приехать выступать в Татарстане объяснимо. В индивидуальных видах редко когда можно сказать о домашних трибунах, но что творят болельщики Камилы в Казани, сравнимо только со встречей Юдзуру Ханю в Японии или «Боруссии» в Дортмунде. О том, чей это «Спорт сарае», стало понятно еще за пару часов до выхода девушки на лед, когда еще во время проката одиночников сотни девушек и парней сидели в ободках с фотографией Камилы и огромными баннерами.

Трибуны поддерживают Камилу Валиеву. Фото «СЭ»

Открытие в короткой у мужчин — Владислав Дикиджи

Конечно, сами парни без поддержки тоже не остались. Плакаты заготовили для Макара Игнатова и для Евгения Семененко. Есть ощущение, что именно Евгений сейчас лидер нашего мужского одиночного — как по результатам, так и по вниманию публики. В короткой программе Семененко допустил небольшую помарку на четверном сальхове, коснувшись льда рукой, но в остальном сделал все чисто и заслуженно занял промежуточное первое место. Открытием в короткой программе у мужчин стал Владислав Дикиджи. Те, кто следит за фигурным катанием внимательно, наверняка запомнили этого парня по юниорским стартам, однако даже бывалые фанаты удивились уверенному прокату. Чистый четверной лутц, каскад четверной сальхов с тройным тулупом и аксель в три с половиной. Дикиджи сделал все, что было в его силах, и собрал контент, близкий к максимальному, за что и получил почти 100 баллов.

Понятное дело, что это еще ничего не гарантирует — вся борьба впереди, тот же Игнатов всего в пяти баллах. Однако задел Владислав сделал для себя неплохой. Тем более что и конкуренты в борьбе за тройку без ошибок не обошлись. Глеб Лутфуллин недокрутил четверной риттбергер, Федор Зонов из команды Валентины Чеботаревой сделал чисто все прыжки, но неожиданно упал с дорожки шагов. У Даниила Самсонова прокат не задался от слова «совсем». Стартовый четверной лутц в падение и недокрут, на акселе «бабочка», за которую в «Хрустальном» разве что не расстреливают. Впервые в сезоне мы видели в кис-энд-край с фигуристами саму Этери Тутберидзе. Ранее Этери Георгиевна появлялась в России только на контрольных прокатах сборной, при этом посещала этап «Гран-при ISU» в США, где выступал ее ученик из Грузии Ника Егадзе.

Валиева не стала отвечать на вопросы о CAS и отправилась на допинг-контроль

Аделия Петросян в Уфе и Омске, а также Майя Хромых в Красноярске были без главного тренера «Хрустального». Почему же Тутберидзе сделала исключение для Казани? Ответ очевиден — ради Камилы Валиевой. Оставить одну свою главную на текущий момент ученицу, когда давление на нее сравнимо разве что с эпохой Олимпиады в Китае, она не могла. И прилетела в Казань с утра, на юниорах и на жеребьевке заслуженного тренера России не было. Присутствие Этери Георгиевны придало Валиевой уверенности — еще на разминке чувствовалось, как она заряжена на прокат. Не поколебала настрой Камилы даже проезжавшая в миллиметрах от нее Софья Муравьева. Чудом нам удалось избежать очередной травмы — Муравьева спиной шла на элемент и не видела Валиеву. Обеим девушка пришлось применять экстренное торможение, но в итоге все закончилось благополучно.

Валиевой идет блюз, и даже заигрывания с судьями хоть и получили свою долю критики после контрольных прокатов в Москве, в Казани смотрелись гораздо интереснее. Оценки, кстати, были по отечественным меркам скромные, хотя лидерство Камилы неоспоримо. Обойти ее можно было только тройным акселем, но на элементы ультра-си не решились ни Муравьева, ни Алина Горбачева — элемент у девушек пока до конца не готов. Тем не менее Софья вдохновила своим прокатом даже татарстанскую публику, ведь когда на табло высветились 77,02, отчетливо слышалось «мало». Впрочем, сама Муравьева так не считает.

«Я всем довольна, никаких претензий нет. Показалось даже, что много», — ответила она журналистам. Появление в микст-зоне Камилы же было мимолетным. Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина запретила задавать вопросы о CAS, после чего Валиева вместе с мамой отправилась на допинг-контроль.

Переживать не стоит — это рядовая процедура для лидера. Однако время в моменте словно остановилось на паузу. Напряжение удалось снять только Муравьевой, подарившей журналистам небольшие сувениры ручной работы.