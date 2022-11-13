Валиева и Туктамышева набрали почти одинаковые баллы за короткие программы с разным контентом. Как такое может быть?

Почему нет смысла сравнивать оценки наших спортсменов.

Этот вопрос настолько стар, что половины нынешних топовых фигуристов даже не было в проекте, когда в 2002 году на Олимпиаде произошел один из самых громких судейских скандалов, исходом которого стал пересмотр оценок и повторное награждение в парном катании. С тех пор тема поднимается регулярно, а самые разные люди постоянно спорят.

Но главным остается одно — сами сравнения и их смысл. Судейская тема в очередной раз стала актуальной после того, как женщины выступили с короткими программами на 4-м этапе «Гран-при». Софья Акатьева набрала примерно ту же самую сумму за свой прокат с тройным акселем, что и Камила Валиева неделю назад. А Елизавета Туктамышева заработала на балл выше.

Как такое может быть? Ведь в Москве девчонки сделали тройной аксель, который не исполняла Валиева. Но набрали одинаково! Объясняем, почему в данном сравнении нет никакого смысла.

Прокаты и странности

В первую очередь хочется сказать, что все три вышеупомянутые фигуристки находятся в разных ситуациях. И в их прокатах можно найти те моменты, которые объясняют судейские оценки. Например, потерянные баллы Туктамышевой на дорожке шагов и на заклоне. Если бы Лиза исполнила эти элементы на четвертый уровень, то уже получила бы как минимум на 1,5-2 балла больше. И набрала бы уже за 86. На официальных стартах ученица Алексея Мишина никогда столько не набирала. Турниры Санкт-Петебрурга в расчет брать не стоит — там зачастую сверхлояльнейшее судейство, арбитры, которые оценивают одну из главных звезд фигурного катания в городе щедро. Ее появление на подобных стартах большое событие, а главная цель — соревнованительная практика. Все-таки Лиза там такая одна — как не порадовать ее оценками?

Теперь Валиева. По технике в короткой программе на этапе в Казани она уступила Туктамышевой. Но она исполнила вращения и дорожку на четвертый уровень, а также получила более высокие надбавки. Этим Камила и компенсировала разницу между тройным и двойным акселем. Ну а вторую оценку, как и GOE за технику, Камиле традиционно не жалели.

Безусловно, есть и некоторые странные вещи в судейских решениях. Как-то, что судьи щедро оценили неидеальный каскад Валиевой. Даже сама фигуристка признала — элемент она «спасла». Судьи же проявили необычайную лояльность и большинство поставило +4, еще трое — +3.

А теперь Софья Акатьева, которая исполнила идентичный с Туктамышевой прыжковый набор, но обошла Лизу по технике. Это получилось за счет более высокой оценки за каскад лутц + тулуп. Хотя об эталонности тройного лутца у Елизаветы можно писать книги. Стоит учесть, что у ученицы Тутберидзе еще была надбавка за каскад во второй половине программы.

Но как может лутц с четким внешним ребром конкурировать с неясным у Акатьевой? Вопрос без ответа. Уровень Софа потеряла только на дорожке шагов. Ну и объяснимо получила более низкую оценку за компоненты — все-таки статус Туктамышевой будет выше, чем у вчерашней юниорки. Так она и стала второй в короткой — вслед за спортсменкой из Питера.

Но чем Акатьева хуже Валиевой? Судя по баллам — почти ничем. Камила компенсирует отставание из-за отсутствия тройного акселя более высокими компонентами и надбавками. Но насколько они справедливы — рассуждать не приходится. Все из-за сложной системы судейства.

Софья Акатьева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Нюансы

Начнем с подходов в оценивании. Самое главное — это разные судейские бригады. Камилу судили совсем другие люди — не те, кто ставил оценки Елизавете и Софье. Разумеется, каждый арбитр судит по-разному, обращает внимание на какие-то детали. Об этом хорошо высказалась в социальных сетях Меган Дюамель:

«Вы когда-нибудь общались с техпанелью? Там три человека: двое могут поставить второй уровень, а один — четвертый. На следующем старте панель совершенно другая: в ней один видит второй уровень, другой третий, а последний — четвертый».

И при этом, никто никогда не знает причину, почему, условно, на одном турнире фигуристу отметили неясное ребро на лутце, а на другом — нет. Все дело в том, что судейство в этом виде спорта закрытое. Журналисты, сами фигуристы, болельщики — все видят только итоговый результат — протоколы.

А вот почему судьи поступили именно так, никто и никогда не знает. Арбитры не отвечают на вопросы публично. И при этом видеоповторы, которые видят судьи, отличаются от тех, что показывают в трансляциях зрителям, — и доступа к судейским видеороликам нет, это закрытая информация.

По эфиру с соревнований можно понять, какой именно элемент пересматривают. А почему принято то или иное решение, узнать невозможно. Был случай, когда на этапе серии «Гран-при» во Франции судьи отметили неверное ребро у Алины Загитовой. Болельщики фигуристки даже в социальных сетях попросили технического контролера соревнований продемонстрировать гифку или скриншот с доказательством ошибки.

На что он ответил, что был бы рад предоставить видео от ISU, но это запрещено правилами, как и публичное обсуждение вынесенных решений. Единственная прозрачность — это имена рефери на соревнованиях. А также Международный союз конькобежцев не скрывает списки провинившихся — отстраненных судей. И на этом все.

Мораль

Поэтому с оценками, которые были выставлены, ничего не сделать — только принять. Обжаловать ребра на прыжках, уровни дорожек и оценки за компоненты просто невозможно. А такого понятия, как протест, которое применяется в художественной гимнастике, в фигурном катании практически не бывает.

Только в случае с ошибкой ввода и последующим за ней согласием технической бригады может последовать пересмотр оценок и их дальнейшее повышение/понижение. Такое случается время от времени. Поэтому фигуристам ничего не остается, как выражать свое несогласие, удивление и шок от баллов мимикой, жестами и цитатами из интервью.

Все прекрасно помнят «зачем я напрягалась» от Алены Косторной после исполненного тройного акселя и не самых высоких оценок. Или жест «палец вверх» от Лизы Туктамышевой. Или «нам позорно недодали» из уст Дмитрия Козловского. В общем, примеров в истории достаточно.

Исходя из субъективизма и сложности судейской системы, сравнивать чьи-то баллы даже на внутренних стартах, — это совершенно неблагодарное и, главное, бессмысленное дело. А сопоставлять эти результаты с зарубежными этапами «Гран-при» — и вовсе преступление. Об этом хорошо сказала постоянный эксперт «СЭ» Бетина Попова:

«Всегда на домашних стартах судят лояльно. Если мы сделаем то, что делать нельзя, и сравним «Гран-при США» и этап в Москве, например в танцах, то... Вот результаты Морозов/Нарижного и Чок/Бэйтса — они близки. И тогда правда поднимается вопрос — а куда расти? Ты же уже идеал».

Фигуристы на российской серии «Гран-при» и на международной показывают разные уровни катания, по качеству исполнения и по техническому набору. Сопоставлять их можно, но бессмысленно — ведь стоит представить всех в рамках одного старта, и это будет уже совсем другая история. Как и подход судей в оценивании.

Аналогичная ситуация и внутри страны. Если бы условные Валиева и Туктамышева выступали бы на одном старте — результаты вполне могли быть другими. Камила могла не набрать 80 или получить еще больше. Все бы зависело от нее — какой прокат она показала бы в присутствии такой соперницы. И от степени лояльности судей — мало ли, попадется бригада, фиксирующая все ребра на лутцах.

Елизавета же могла не терять уровней на вращении и дорожке. Или показать прокат намного хуже. В общем, условного наклонения здесь нет. Если судьи в Казани решили, что Валиева набрала за 83 — так уж есть. А Туктамышева в Москве получила за 84. Это факты, которые остается только принять. А очная встреча спортсменок покажет, действительно ли они катаются на одном уровне.