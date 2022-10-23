Наши фигуристы заработали 4 миллиона рублей за выходные. На что они их потратят?

Дубай и штаны. На что наши фигуристы тратят деньги?

Корреспондент «СЭ» узнал, на что потратят первые в истории мощные призовые на внутрироссийских соревнованиях.

В Москве завершился первый этап нового турнира — «Гран-при России» по фигурному катанию. Впервые в истории нашего фигурного катания был сформирован и публично открыт призовой фонд соревнований: за победу одиночники или пара получали 500 тысяч рублей, серебряные призеры — 300 тысяч, бронзовые — 200 тысяч. Полную сумму, правда, вряд ли получит фигурист — в паре и танцах придется делить бонус надвое, плюс налоги, плюс традиционный процент тренеру (ранее популярна была цифра в 30%), наверняка есть и другие нюансы. Но сумма все равно приличная.

Эти два дня корреспондент «СЭ» спрашивал у фигуристов, на что они потратят свой выигрыш. Некоторые, удивительно, о нем вообще не знали (или лукавили). Другие говорили, что деньги — не главное и не важно (получается, отдадут на благотворительность?). Но были и экзотичные варианты — Дубай и даже штаны.

В общем, вот что получилось.

Аннабель Морозов/Девид Нарижный, 500 тысяч рублей

Морозов: — Мы не думали о деньгах как-то.

Нарижный: — На специалистов потратим. Еще... на отпуск. Смотря куда откроют границу, пока, видимо, никуда.

Морозов: — Можно же в Дубай вроде бы. Вот, в Дубай!

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, 500 тысяч рублей

Княжук: — Мы в шоке, вообще пока ничего не понимаем.

Хабибуллина: — Мы в полном шоке. Про призовые знаем. Не думали, куда потратить деньги.

Княжук: — Не думали, тренируемся. Если помечтать, может, на мои новые штаны. Или еще что-нибудь переделать для короткой программы.

Дмитрий Алиев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дмитрий Алиев, 500 тысяч рублей

— Жизнь покажет, на что потрачу призовые деньги. Мечты всегда есть, но они меняются. Главное — работать и получать удовольствие.

Камила Валиева, 500 тысяч рублей

— Буду копить. На что? На всякий случай (в интервью Первому каналу).

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, 300 тысяч рублей

Ангелопол: — Для молодой пары стимул — не подводить своих тренеров, чтобы о нас узнали. Деньги — стимул больше для взрослых пар.

Кагановская: — Мы думали больше о своем выступлении, деньги уже потом, потом порадуемся. Что мы уже выступаем среди взрослых... Деньги — не самое главное.

Софья Акатьева, 300 тысяч рублей

— (Смотрит на пресс-атташе федерации.) Такую сумму в руках никогда не держала. Чтоб их потратить, надо их заработать! (Не все прокаты завершились к моменту интервью.) Так что пока не буду ничего говорить.

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Анастасия Зинина, 200 тысяч рублей

— Только что узнала о призовых. Наверное, буду копить на что-то, не знаю. Тренеры просто ничего не говорили, а сама особо и не вдавалась в подробности, в соцсетях не сижу, особо не отслеживаю это.

Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, 200 тысяч рублей

(Ребята представляют Кировскую область и впервые завоевали медаль топ-турнира.)

Тренер Татьяна Кротова: — Мы об этом и не думали! Но это очень приятный бонус для спортсменов! Я думаю, они найдут достойное применение этим деньгам. А сейчас нам надо думать уже о следующем этапе.

Матвейшина: — Куда потратим деньги, даже не задумывались. Нужно для начала приехать домой, привести мысли в порядок. Но, скорее всего, потратим на что-то, связанное с учебой и саморазвитием.

Субботин: — Это первое соревнование, когда мы обогнали пару на четвертом месте, ведь на разряде КМС они были всегда лучше нас. Сегодня для нас это был шок. Мы не задумывались, куда потратим выигрыш.

Александр Самарин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Александр Самарин, 200 тысяч рублей

— Мечты есть. Это самое главное. Мечты мои — не ваши. Никогда не было проблем с тратой денег. Кажется, ни у одного человека с этим нет проблем. Они [деньги] сейчас лишними не будут. Рад, что не с пустыми руками приду домой отсюда. Спасибо федерации, что проводит «Гран-при России». Очень рад здесь дебютировать.