Жулин считает, что плотные результаты в ритм-танце в финале Гран-при России создают интригу

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал результаты ритм-танца в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Лучший результат показали подопечные Жулина Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (81,40 балла). Вторую строчку заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (80,95), которые также тренируются у Жулина. На третьем месте — Софья Тютюнина и Андрей Багин (80,59).

«Доволен прокатами обеих пар. Обе пары катались с хорошей эмоцией. Конечно, нервирует то, что разрывы маленькие, но посмотрим, как сложится произвольный танец, он все и решит», — приводит ТАСС слова Жулина.

Дуэты выступят с произвольными танцами в воскресенье, 5 марта.