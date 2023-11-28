Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Эфир с вице-чемпионкой Европы Верой Базаровой

Во вторник в 11:00 по московскому времени на YouTube-канале «Кваксель» мы в прямом эфире обсудим итоги последнего этапа «Гран-при России» в Москве, а вместе с тем и общие итоги всей серии вместе с российской фигуристкой, призером чемпионатов Европы Верой Базаровой.

Ведущие — Рустам Имамов и Анастасия Рацкевич.

Главные темы эфира:

— как изменилась программа Валиевой после неудачного этапа в Казани;

— увидим ли мы ультра-си от российских фигуристок в сезоне;

— Владислав Дикиджи — новый лидер или все еще темная лошадка;

— где российские соревнования были успешнее международных, а где — наоборот;

— когда Косторная сможет всерьез претендовать на медали в парах;

— Александра Степанова и Иван Букин теперь лучшие танцоры мира?

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