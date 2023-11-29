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Сегодня, 09:00

Самсонов: «Сейчас все понимают, что фигурное катание — не только для девушек. У мужчин намного интереснее»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Даниил Самсонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Подопечный тренера Этери Тутберидзе Даниил Самсонов в интервью «СЭ» рассказал, сталкивался ли он с задирами из-за того, что занимается фигурным катанием.

— Роман Костомаров рассказывал, что в детстве его часто задирали из-за того, что он занимался фигурным катанием. Ты сталкивался с таким?

— Если только в детстве, когда я еще в школе учился и непрофессионально занимался, бывали случаи, что кто-то подтрунивал. Говорили, что фигурное катание — немужской вид спорта. Но когда я начал показывать результаты и когда мне стали встречаться в жизни взрослые люди, с таким больше не сталкивался. Сейчас все понимают, что фигурное катание — не только для девушек. У мужчин намного интереснее. Сейчас все, наоборот, только поддерживают. Спасибо всем, кто следит за фигурным катанием.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что ему приходилось врать, что он занимается хоккеем.

Даниил Самсонов. «Очень хочется попасть в первую шестерку на чемпионате России». Цели фигуриста Даниила Самсонова

Фигурное катание
Даниил Самсонов
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