Самсонов: «Сейчас все понимают, что фигурное катание — не только для девушек. У мужчин намного интереснее»

Подопечный тренера Этери Тутберидзе Даниил Самсонов в интервью «СЭ» рассказал, сталкивался ли он с задирами из-за того, что занимается фигурным катанием.

— Роман Костомаров рассказывал, что в детстве его часто задирали из-за того, что он занимался фигурным катанием. Ты сталкивался с таким?

— Если только в детстве, когда я еще в школе учился и непрофессионально занимался, бывали случаи, что кто-то подтрунивал. Говорили, что фигурное катание — немужской вид спорта. Но когда я начал показывать результаты и когда мне стали встречаться в жизни взрослые люди, с таким больше не сталкивался. Сейчас все понимают, что фигурное катание — не только для девушек. У мужчин намного интереснее. Сейчас все, наоборот, только поддерживают. Спасибо всем, кто следит за фигурным катанием.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что ему приходилось врать, что он занимается хоккеем.