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Сегодня, 17:19

Тарасова оценила результаты Валиевой на «Гран-при России»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила результаты Камилы Валиевой.

«Валиева пока ищет свою оптимальную форму. Невозможно всегда катать чисто с элементами ультра-си. Уровень ее мастерства позволяет выигрывать, катаясь не на максимум. Это тоже надо уметь. Потом, не каждый взрослый человек выдержит то, через что сейчас проходит Валиева. Она еще всем все докажет», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

17-летняя Валиева выиграла этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. Второй стала Вероника Яметова с результатом 212,75 балла. Софья Муравьева замкнула тройку лидеров (210,25).

До этого на этапе «Гран-при России» в Казани Валиева показала итоговый четвертый результат.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-ne-kazhdy-j-vzrosly-j-vy-derzhit-to-cherez-chto-sejchas-prohodit-valieva/
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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