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Сегодня, 16:43

Валиева стала победительницей этапа «Гран-при России» в Москве

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка Европы Камила Валиева выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве.

17-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, за которую получила 81,27 балла. По сумме двух программ она набрала 226,22 очка (произвольная — 144,95).

Второй стала Вероника Яметова с результатом 212,75 балла (70,67+142,08). Софья Муравьева замкнула тройку лидеров (210,25; 76,67+133,58).

В этом сезоне Валиева также выступала на этапе «Гран-при России» в Казани, где заняла четвертое место.

Гран-при России. 6-й этап, Москва

Женщины. Произвольная программа

1. Камила Валиева — 144,95

2. Вероника Яметова — 142,08

3. Ксения Синицына — 139,69

4. Ксения Гущина — 133,68

5. Софья Муравьева — 133,58

6. Ангелина Палагина — 127,18

7. Софья Чаплыгина — 121,70

8. Екатерина Анисимова — 121,30

9. Камилла Нелюбова — 114,41

10. Мария Парамонова — 99,65

11. Дарья Третьякова — 98,50

12. Виктория Нестерова — 95,29

Итог

1. Камила Валиева — 226,22

2. Вероника Яметова — 212,75

3. Софья Муравьева — 210,25

4. Ксения Синицына — 205,15

5. Ксения Гущина — 201,00

6. Екатерина Анисимова — 186,21

7. Ангелина Палагина — 185,88

8. Софья Чаплыгина — 183,41

9. Камилла Нелюбова — 180,97

10. Мария Парамонова — 154,87

11. Виктория Нестерова — 149,97

12. Дарья Третьякова — 145,94

Фигурное катание
Вероника Яметова
Камила Валиева
Софья Муравьева
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