Валиева стала четверной на этапе «Гран-при» в Казани из-за лишней секвенции

Российская фигуристка Камила Валиева оказалась на четвертом месте на этапе Гран-при России в Казани из-за лишней секвенции в прокате. Спортсменка исполнила ее в своей произвольной программе.

Камила упала на четверном тулупе, затем исполнила секвенция тройной флип — двойной аксель, тройной риттбергер, тройной сальхов, секвенцию тройной лутц — тройной тулуп — двойной аксель, каскад тройной флип — двойной тулуп, тройной тулуп.

В прокате Камила сделала лишнюю секвенцию, так как по правилам в произвольной программе разрешена только одна. Изначально у Валиевой в заявке были заявлены в программе секвенции — тройной флип-двойной тулуп и тройной флип-двойной аксель-тройной тулуп.

По правилу 612

«Каскад и комбинация прыжков могут состоять из одного и того же или из разных одинарных, двойных, тройных или четверных прыжков. B произвольной программе может быть до трех каскадов или двух каскадов и одной комбинации прыжков. Один каскад или одна комбинация прыжков может включать до З прыжков, остальные — до 2 прыжков».

Камила исполнила в своем прокате две секвенции и получила в судейском протоколе за вторую комбинацию обозначение REP (повтор), что и сказалось на оценках.

Также в протоколе Камилы стоит F (падение) на хореографической дорожке. В прокате фигуристка оказалась на двух коленях. Вероятно, это было оценено за падение — поэтому судьи дали Валиевой второй дедакшен (снизили еще один балл).