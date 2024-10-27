Анна Фролова выиграла этап «Гран-при России» в Магнитогорске

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Фигуристка Анна Фролова стала победительницей первого этапа «Гран-при России» в Магнитогорске.

Представительница Санкт-Петербурга получила 149 баллов за произвольную программу и 226,33 балла по сумме программ.

Второй стала Ксения Гущина из Санкт Петербурга — 203,78 балла. Третье место заняла Ксения Синицына из Москвы (200,92).

«Гран-при России». Магнитогорск. Женщины.

1. Анна Фролова — 226,33 балла

2. Ксения Гущина — 203,78

3. Ксения Синицына — 200,92

4. Мария Агаева — 189,35

5. Софья Чаплыгина — 182,18