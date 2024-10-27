Кондратюк после победы на этапе «Гран-при» в Магнитогорске: «Нужно работать над дорожкой и вращениями»

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал победу на этапе «Гран-при России» в Магнитогорске.

«Получилось довольно неплохое выступление. В плане элементов — хорошо. Были недочеты, в том числе помарка на каскаде, но в целом все очень достойно. Нужно работать над дорожкой и вращениями. Если в короткой программе это была нелепая ошибка, то здесь пока немного не хватает физических сил. Все это нарабатывается, время еще есть», — сказал Кондратюк.

В сумме за два выступления 21-летний спортсмен набрал 289,74 балла. В произвольной программе он исполнили пять четверных прыжков.

Вторым стал Роман Савосин с результатом 275,55 балла. На третьем месте расположился Евгений Семененко (274,97).