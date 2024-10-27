Осокина и Грицаенко стали победителями среди пар на этапе «Гран-при России» в Магнитогорске
Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко заняли первое место в парном катании на этапе «Гран-при России» в Магнитогорске.
Спортсмены, представляющие Пермский край и Республику Татарстан, набрали по сумме двух программ 211,80 балла.
Серебряные медали завоевали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (208,08), которые лидировали после короткой программы. Тройку лучших замкнули Алиса Блинникова и Алексей Карпов (178,46).
«Гран-при России». 1-й этап. Магнитогорск
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко (Пермский край-Республика Татарстан) — 211,80
2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Москва) — 208,08
3. Алиса Блинникова — Алексей Карпов (Санкт-Петербург) — 178,46
4. Дарья Андреева — Александр Акимов (Санкт-Петербург) — 167,03