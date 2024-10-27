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Сегодня, 16:35

Фигурист Савосин: «Большой плюс, что собрался после первого неудачного прыжка»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Роман Савосин прокомментировал выступление на этапе «Гран-при России» в Магнитогорске. По итогам соревнований спортсмен занял второе место.

«Это большой плюс, что я сегодня после первого неудачного прыжка все-таки собрался и доехал программу практически без ошибок. У меня, как правило, с этим проблемы. Мне очень важно сделать первый прыжок. Если я его срываю, то не могу собраться дальше. Но сегодня это большой плюс для меня, шаг вперед. Очень тяжело далась произвольная программа. Я знал, какие баллы набрали ребята. Было очень непросто сегодня собраться», — сказал Савосин.

В сумме за два выступления Савосин набрал 275,55 балла. Первым стал Марк Кондратюк с результатом 289,74 балла. На третьем месте расположился Евгений Семененко (274,97).

Фигурное катание
Роман Савосин
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