Фигурист Ежлов сделал сальто в ритм-танце на этапе «Гран-при России» в Магнитогорске

Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Шевченко, исполнил сальто в конце ритм-танца на первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске.

Поскольку спортсмен сделал сальто уже после окончания программы, его попытка не была отражена в протоколах. За свой прокат фигуристы получили 74,14 балла и заняли промежуточное четвертое место.

Ритм-танец выиграли Александра Степанова и Иван Букин (83,35 балла). Вторыми стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный (81,39 балла), третьими — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (78,39).

Международный союз конькобежцев (ISU) с этого сезона разрешил фигуристам делать сальто в рамках соревновательной программы. Ранее исполнение этого элемента наказывалось двумя штрафными баллами.