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Сегодня, 19:05

Фигурист Ежлов сделал сальто в ритм-танце на этапе «Гран-при России» в Магнитогорске

Алина Савинова
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Андрей Ежлов и Софья Шевченко.
Фото Скриншот трансляции

Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Шевченко, исполнил сальто в конце ритм-танца на первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске.

Поскольку спортсмен сделал сальто уже после окончания программы, его попытка не была отражена в протоколах. За свой прокат фигуристы получили 74,14 балла и заняли промежуточное четвертое место.

Ритм-танец выиграли Александра Степанова и Иван Букин (83,35 балла). Вторыми стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный (81,39 балла), третьими — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (78,39).

Международный союз конькобежцев (ISU) с этого сезона разрешил фигуристам делать сальто в рамках соревновательной программы. Ранее исполнение этого элемента наказывалось двумя штрафными баллами.

Фигурное катание
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