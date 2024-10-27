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Сегодня, 12:35

8000 билетов продано в первый день этапа «Гран-при России» по фигурному катанию в Магнитогорске

Михаил Скрыль
Корреспондент
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По информации «СЭ», на первый день этапа «Гран-при России» по фигурному катанию в Магнитогорске продано 8000 билетов. Турнир проходит на ледовой арене «Металлург». Ее официальная вместимость — 7500 человек, однако билеты продавались на дневную и вечернюю сессию соревнований отдельно.

26 октября в рамках этапа «Гран-при» состоялись короткие программы в женском и мужском одиночном катании, парном катании, а также выступления в танцах на льду в дисциплине «ритм-танец».

Фигурное катание
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