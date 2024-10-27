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Сегодня, 15:51

Кондратюк выиграл первый этап «Гран-при России» в Магнитогорске

Алина Савинова
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем первого этапа «Гран-при России» в Магнитогорске.

В сумме за два выступления 21-летний спортсмен набрал 289,74 балла. В произвольной программе он исполнили пять четверных прыжков.

Вторым стал Роман Савосин с результатом 275,55 балла. На третьем месте расположился Евгений Семененко (274,97).

Гран-при России. Магнитогорск

Мужчины. Итоговое положение

1. Марк Кондратюк — 289,74

2. Роман Савосин — 275,55

3. Евгений Семененко — 274,97

4. Егор Рухин — 259,13

5. Николай Угожаев — 253,52

6. Даниил Постарнаков — 236,33

7. Иван Попов — 234,23

8. Илья Строганов — 213,93

9. Кирилл Кропылев — 206,48

10. Дамир Черипка — 195,52

11. Степан Тартыгин — 170,34

Фигурное катание
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Роман Савосин
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