Фигурист Семененко рассказал о болезни перед турниром в Магнитогорске

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал выступление на этапе «Гран-при России» в Магнитогорске. По итогам соревнований спортсмен занял третье место (274,97 балла).

— Рад, что у меня есть способность собираться. Но не могу сказать, что сегодня сделал это на сто процентов. Одна помарка была. Это послужит поводом работать дальше и не расслабляться. Соперники сильные, нельзя уступать ни в каких моментах.

В подготовке были определенные трудности. Я был в фантастической форме на соревнованиях в Санкт-Петербурге. И потом произошел спад — я заболел. Была лихорадка. Мне очень трудно восстанавливаться после болезни. Полторы недели у нас с тренерами было на подготовку. Что получилось, то получилось. Считаю, что показал достойное катание, — сказал Семененко.

Победителем «Гран-при России» в Магнитогорске стал Марк Кондратюк (289,74 балла). Второе место занял Роман Савосин (275,55).