Энберт назвал фаворитов сезона в женском одиночном катании

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт ответил на вопрос «СЭ» о своих фаворитах сезона среди женщин-одиночниц.

— Интересно наблюдать за Соней Муравьевой, у нее особенная история, борьба с акселем три с половиной, который не получался, потом стал получаться. Это спортивное преодоление, конечно, я за нее болею, рад, когда она берет новую вершину и идет вперед. Аделия Петросян, наверное, на данный момент является фаворитом сезона, мощные элементы, мощное катание. Также мне будет интересно следить за Ксенией Синицыной, — перечислил Энберт.