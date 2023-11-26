Тютюнина и Грачев: видео произвольного танца на «Гран-при России» в Москве

Появилось видео произвольного танца фигуристов Софьи Тютюниной и Матвея Грачева на шестом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве.

Спортсмены получили 106,93 балла за это выступление, набрали 178,04 балла по сумме двух прокатов и заняли третье место на соревнованиях.

Первое место на этапе «Гран-при России» в танцах на льду заняли Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 220,44 балла.

На второй строчке — Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (201,42 балла).