Шанаева и Дрозд: видео произвольного танца на «Гран-при России» в Москве

Появилось видео произвольного танца фигуристов Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда на шестом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве.

Спортсмены получили 122,45 балла за это выступление, набрали 201,42 балла по сумме двух прокатов и заняли второе место на соревнованиях.

Первое место на этапе «Гран-при России» в танцах на льду заняли Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 220,44 балла.

На третьей строчке — Софья Тютюнина и Матвей Грачев (178,04).