Бойкова и Козловский: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Москве

Появилось видео произвольной программы фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на шестом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве.

Спортсмены получили 154,58 балла за это выступление, набрали 235,78 балла по сумме двух прокатов и заняли первое место на соревнованиях.

Вторыми на этапе «Гран-при России» в Москве стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, у которых 220,32 балла за две программы.

На третьей строчке — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (212,58 балла).