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Сегодня, 17:36

Тарасова связывает неудачное выступление Кондратюка в Омске с отсутствием формы

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, с чем связано неудачное выступление олимпийского чемпиона Марка Кондратюка на втором этапе «Гран-при России» в Омске.

«Это отсутствие формы. У него произошел абсолютный срыв короткой программы, в произвольной программе у него не откатано 30%, если не больше», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Также она отреагировала на слова фигуриста после проката о том, что он был «довольно неплохо готов» к соревнованиям.

«Собственные ощущения не всегда бывают правильными, они как раз проверяются на соревнованиях», — добавила Тарасова.

Кондратюк занял четвертое место на втором этапе «Гран-при России» в Омске. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 249,49 балла (78,96 + 170,53).

20-летний фигурист является олимпийским чемпионом в командном соревновании (2022), чемпионом Европы (2022), а также чемпионом России (2022).

Источник: https://tass.ru/sport/19085247
Фигурное катание
Марк Кондратюк
Татьяна Тарасова
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