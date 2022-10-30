Фигуристка Скопцова: «Переход Трусовой к Соколовской пойдет ей на пользу»

Российская фигуристка Анастасия Скопцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

— Мне понравились в короткой, несмотря на ошибку, Соня Самоделкина и, конечно, Саша. Я считаю, ей на руку ее переход. Может, это странно прозвучит, может, меня кто-то захейтит. Но, по-моему, он пойдет ей на пользу, и, как она сама сказала, это ее личное решение, ей виднее, что делать. Я не вправе оценивать ее решение, но мне кажется, я бы поступила так же, — сказала чемпионка мира среди юниоров.

Самоделкина заняла на Гран-при России в Сочи второе место, Трусова — третье. Победителем соревнований стала Аделия Петросян.