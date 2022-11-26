Бетина Попова — о забеге фаната Трусовой на лед: «Скорее всего, из-за этого ошиблась Самоделкина. Надо было проверить лед»

Российская фигуристка, тренер и хореограф Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» назвала появление фаната на льду во время «Гран-при» в Самаре возможной причиной ошибок в прокате Софьи Самоделкиной:

— Я не могу вспомнить, чтобы фанаты выбегали на лед. Он так спокойно это сделал, все были шокированы. И не понимали, что делать. В каком уме это можно было представить? Для меня непонятно, почему не провели проверку льда. Зима, грязно на улицах, песок, реагенты. А он туда прошелся, обратно, серьезно натоптал. Может быть, причиной ошибок Софьи Самоделкиной была та самая грязь? Скорее всего. Не знаю насчет заливки льда, но выйти посмотреть состояние льда можно было. Но к такой ситуации никто не был готов. Никто не знал, что делать, когда человек вывалился на лед.

Я за безопасность фигуристов. Слушайте, почитайте комментарии про Трусову, даже сегодня на канале. Сколько про нее написали что-то неприятное? У каждой фигуристки есть люди, которые ее не любят. Хорошо, что человек пошел с добрым посылом. А если бы пошел с плохим? Сейчас в Перми очень много секьюрити, выбежать на лед точно не получится. Наши фигуристы в безопасности. Они особо не мешают. Нет такого, что в оцепление взяли каток, — рассказала Попова, которая вернулась с юниорского «Гран-при» в Перми.

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