Степанова и Букин: видео произвольного танца на «Гран-при России» в Москве

Появилось видео произвольного танца фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина на шестом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве.

Спортсмены получили 132,66 балла за это выступление, набрали 220,44 балла по сумме двух прокатов и заняли первое место на соревнованиях.

Вторыми на этапе «Гран-при России» в танцах на льду стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 201,42 балла.

На третьей строчке — Софья Тютюнина и Матвей Грачев (178,04).