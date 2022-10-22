Фигуристка Акатьева призналась, что никогда не держала в руках 500 тысяч рублей

Российская фигуристка Софья Акатьева подвела итоги короткой программы на первом этапе Гран-при России. Она набрала 72,70 балла, но упала с тройного акселя.

— Конечно, обидно из-за акселя, но сделаю выводы, что произошло. Поразмышляю, постараюсь больше такого не допускать. После акселя расстроилась, но нужно держать прокат, нельзя расслабляться. Конечно, не очень оцениваю выступление. Обычно аксель получался. Рада, что дальше собралась.

— Тренеры сказали, что ты слишком много думала.

— Возможно, так и было. Заволновалась, не знаю... Надо меньше зацикливаться.

— Без травм?

— Нет, все нормально по здоровью.

— Ощущаешь здесь конкуренцию с Валиевой?

— Мы всегда вместе на тренировках, поэтому я не ощущаю. Всегда есть конкуренция.

— Большие призовые теперь на Гран-при. Ты держала когда-нибудь в руках 300, 500 тысяч рублей?

— (Смотрит на пресс-атташе федерации) Нет, в руках не держала (смеется).

— Куда потратишь?

— Чтоб их потратить, надо их заработать! Так что пока не буду ничего говорить.