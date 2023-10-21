Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Омске
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе на этап «Гран-при России» в Омске. Они на 0,65 балла опередили Юлию Артемьеву и Алексея Брюханова.
Алена Косторная и Георгий Куница показали пятый результат.
«Гран-при России». 2-этап, Омск
Пары, короткая программа
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 73,50
2. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов — 72,85
3. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 72,69
4. Карина Акопова / Никита Рахманин — 69, 21
5. Алена Косторная / Георгий Куница — 68,06
6. Елизавета Кулешова / Владимир Следь — 56,82
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