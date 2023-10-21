Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Омске

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе на этап «Гран-при России» в Омске. Они на 0,65 балла опередили Юлию Артемьеву и Алексея Брюханова.

Алена Косторная и Георгий Куница показали пятый результат.

«Гран-при России». 2-этап, Омск

Пары, короткая программа

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 73,50

2. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов — 72,85

3. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 72,69

4. Карина Акопова / Никита Рахманин — 69, 21

5. Алена Косторная / Георгий Куница — 68,06

6. Елизавета Кулешова / Владимир Следь — 56,82