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Сегодня, 16:09

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Омске

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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе на этап «Гран-при России» в Омске. Они на 0,65 балла опередили Юлию Артемьеву и Алексея Брюханова.

Алена Косторная и Георгий Куница показали пятый результат.

«Гран-при России». 2-этап, Омск

Пары, короткая программа

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 73,50

2. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов — 72,85

3. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 72,69

4. Карина Акопова / Никита Рахманин — 69, 21

5. Алена Косторная / Георгий Куница — 68,06

6. Елизавета Кулешова / Владимир Следь — 56,82

Алена Косторная
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Георгий Куница
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