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12 ноября, 19:14

Инна Гончаренко — о Туктамышевой: «В ее карьере так и не случилось Олимпиады. Почему не попробовать еще раз?»

Алина Савинова
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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко ответила на вопрос, в чем заключается феномен чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.

«Феномен Елизаветы Туктамышевой — в преданности фигурному катанию. Ее путь не был простым: были взлеты и падения, но она не опустила руки, не стала менять тренеров, как это часто бывает, когда у фигуристов начинается черная полоса. Она показывает, что нужно уважать и быть преданным своему тренеру, любить свое дело и идти вместе к целям. Вот и весь секрет», — приводит Metaratings.ru слова Гончаренко.

Также тренер поделилась мнением о будущем 25-летней спортсменки.

«Как минимум два-три сезона Лиза будет кататься. Она в очень хорошей форме. Тяжело что-либо загадывать — в жизни всякое возможно, но, думаю, у нее есть шанс прокататься еще один олимпийский цикл. В ее карьере так и не случилось Олимпиады. Почему не попробовать еще раз?» — добавила она.

Сегодня, 12 ноября, Туктамышева выиграла короткую программу на четвертом этапе «Гран-при России», набрав 84,05 балла.

Источник: https://metaratings.ru/news/goncharenko-o-tuktamyshevoy-v-eye-karere-tak-i-ne-sluchilos-olimpiady-pochemu-by-ne-poprobovat-eshch-1411460/
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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