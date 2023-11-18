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Сегодня, 18:11

Худайбердиева и Базин победили в ритм-танце на «Гран при России» в Самаре

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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли ритм-танец на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре с результатом 84,27 балла.

Второе место занимают Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — 80,60 балла. Тройку сильнейших замыкают София Леонтьева и Даниил Горелкин с 74,43 балла.

В воскресенье, 19 ноября, фигуристы выступят с произвольным танцем.

«Гран-при России»

5-й этап, Самара

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 84,27 балла

2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 80,60

3. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 74,43

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
София Леонтьева / Даниил Горелкин
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