Гончаренко высказала свое мнение по поводу решения Валиевой принять участие в этапе «Гран-при» в Казани

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала свое мнение по поводу решения российской фигуристки Камилы Валиевой принять участие в этапе «Гран-при» в Казани.

«Камила уже пережила давление и напряжение, которое было на Олимпийских играх. То, что нас не убивает, делает сильнее. Безусловно, нервное напряжение будет, но спортсмен должен уметь как-то это пережить. Камила — девочка закаленная, она понимает, что будет происходить. Она должна пережить этот этап в своей жизни. Валиева — лидер, сильная спортсменка. Если вместе с тренерским штабом они решили, что будут выступать, значит отдают себе отчет, что Камила сможет собраться. Это решение, скорее всего, было взвешенным. У спортсменки идет тренировочный процесс, этап стоит в плане», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

«Гран-при России» в Казани пройдет с 10 по 13 ноября.