Второй этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

С 29 по 30 октября в Сочи пройдет второй этап Гран-при России «Бархатный сезон». Серия включает 6 турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Москве, Самаре и Перми. На каждом этапе Гран-при смогут выступить до 8 спортивных пар, 10 танцевальных дуэтов и по 12 фигуристов одиночного катания (женщины, мужчины).

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Участники:

Танцы: Александра Буторина/Никита Сборик, Александра Прокопец/Александр Васькович, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Мужчины: Андрей Анисимов, Максим Варакин, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Егор Карнаухов, Кирилл Кельманов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков.

Женщины: Рената Губашева, София Захарова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Анастасия Морозова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Дарья Третьякова, Александра Трусова, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

Расписание соревнований

29 октября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13.30

Женщины, короткая программа

14.30

Пары, короткая программа

16.15

Мужчины, короткая программа

17.30

30 октября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13.00

Женщины, произвольная программа

14.15

Пары, произвольная программа

16.15

Мужчины, произвольная программа

17.30