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Сегодня, 18:38

Фигуристы из Белоруссии выступили на этапе «Гран-при» в Казани вне конкурса

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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На этапе серии «Гран-при России» в Казани «Идель-2022» в танцах на льду среди юниоров (кандидаты в мастера спорта-КМС) выступили спортсмены из Республики Беларусь Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов.

Спортсмены показали ритм-танец и произвольный танец, также сборная Белоруссии была представлена на церемонии открытия после перечисления команд-участниц из российских регионов. При этом государственный флаг Республики Беларусь на арене представлен не был.

Отметим, что фигуристы выступали вне конкурса и их нет в официальных итоговых протоколах соревнований. Также спортсмены планируют выступить на этапе «Гран-при» в Самаре. Фигуристы из Белоруссии, как и российские спортсмены, отстранены от международных соревнований.

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