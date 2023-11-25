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Сегодня, 14:41

Фигурист Ветлугин остался недовольным победой: «Малых медалей нет — состояние такое что готов умереть»

Ветлугин прокомментировал победу в короткой программе на шестом этапе «Гран-при России» в Москве
Дарья Алексеева
Корреспондент
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал свою победу в короткой программе на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

«Эмоции от победы? Все хорошо. Завтра значит буду кататься последним. У нас же малых медалей нет. Как в биатлоне. Так бы я порадовался, а так значит я ничего не выиграл. Мне не понравилось чувство свободы и удовольствия от проката. Такое было состояние.

Я признался сегодня Алексею Николаевичу, что готов здесь умереть. Очень сильно волнуюсь. Выполнены основные элементы, но мне всегда хочется получать удовольствие. Даже когда что-то не получается, должно быть меньше волнения. Мегаспорт — это главная арена в России. Доля ответственности увеличилась, тем более здесь сегодня мои родственники", — сказал Ветлугин.

Фигурист набрал за прокат 99,02 балла и занял промежуточное первое место.

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
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