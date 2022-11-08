Дэвис и Смолкин не выступят на этапе «Гран-при России» в Москве

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал «СЭ», что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на этапе «Гран-при России» в Москве.

«Диана Дэвис и Глеб Смолкин в Москве выступать не смогут. Будут ли они выступать на других этапах? Будем надеяться, что, может быть, удастся в Перми», — сказал Горшков «СЭ».

Этап «Гран-при России» в Москве пройдет с 11 по 14 ноября. Соревнования в Перми состоятся с 25 по 28 ноября.