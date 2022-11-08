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Сегодня, 12:33

Мозер объяснила, как Дэвис и Смолкин попали в заявку на московский этап «Гран-при России»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в комментарии для «СЭ» пояснила процедуру подачи списков на участие в «Гран-при России».

— Списки подает сборная региона, в том числе включаются члены сборной России. Дэвис и Смолкин были в заявке Москвы на этот турнир. Приезд спортсменов — это их право, — сказала Мозер.

Ранее президент ФФКР Александр Горшков рассказал «СЭ», что Дэвис и Смолкин не примут участие в четвертом этапе «Гран-при России» в Москве, который пройдет с 11 по 14 ноября.

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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