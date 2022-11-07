Авербух считает лишним исполнение Валиевой прыжков на бис на этапе «Гран-при» в Казани

Хореограф Илья Авербух прокомментировал исполнение прыжков фигуристкой Камилой Валиевой после произвольной программы на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Мне кажется, это немножко лишнее. Соревнования — это не шоу, на соревнованиях существует регламент. Это понятно, что эмоции и выступление в ее любимой Казани, но лучше, чтобы соревнования были соревнованиями, на соревнованиях спортсмен должен сразу сесть в уголок для выставления оценок», — цитирует ТАСС Авербуха.

После неудачной попытки исполнить четверной тулуп в прокате Валиева дважды попыталась исполнить элемент после проката.

Валиева показала лучший результат в произвольной программе и стала первой по сумме двух выступлений. Второе место заняла Вероника Яметова, на третьей строчке — Ксения Синицына.