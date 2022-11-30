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Сегодня, 16:25

Букин рассказал, что подмечал для себя разные находки у дуэтов на «Гран-при России» по фигурному катанию

Алина Савинова
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Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Иван Букин рассказал, что следил за всеми этапами «Гран-при России» по фигурному катанию.

«Я смотрел все этапы «Гран-при России», ребята молодцы, работают, растут, желаю всем удачи на чемпионате страны и финале «Гран-при России». Я смотрю как профессионал, и ищу в танцах позитивные моменты, подмечаю для себя разные находочки.

Все ребята по отношению к себе спрогрессировали очень быстро, очень сильно, они зря времени не теряют. Очень большая благодарность федерации, что есть соревнования, для набора опыта этапы «Гран-при России» — это прекрасные турниры, где ребята могут себя показать, улучшить и продолжить совершенствоваться", — приводит ТАСС слова Букина.

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию пройдет в Сочи с 3 по 5 марта 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16459549
Фигурное катание
Иван Букин
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