Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 18:19

Инна Гончаренко назвала фигуристку Муравьеву феноменом

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала мнение, что фигуристка Софья Муравьева является феноменом, так как легко владеет коньком и при этом хорошо прыгает.

«Соня всегда нас баловала безумно красивым, артистичным катанием — она владеет коньком, катит легко, выполняет сложные элементы и по скольжению, и корпусом и руками, плюс девочка прыгает — вот такой феномен, которому надо пробиваться, — цитирует ТАСС Гончаренко. — Да, это пока не первое место, но я думаю все впереди у нее будет».

В воскресенье, 27 ноября, Муравьева стала второй на этапе «Гран-при России» в Перми, выполнив в произвольной программе два тройных акселя. Первое место заняла Елизавета Туктамышева, которая опередила 16-летнюю Муравьеву менее чем на один балл.

«Редок тот спортсмен, который сразу выступает с прекрасными артистическими показателями и со сложными техническими элементами вместе. Мы знаем пример Саши Трусовой, которая показывала безумный технический контент, при этом в тень уходили другие элементы программы — артистизм, владение коньком. Лиза сейчас вкупе все это собрала по прошествии определенного времени, раньше она была больше технической спортсменкой, сейчас раскрылась, нашла свой стиль. В этом сезоне у нее хорошо играют программы — произвольная программа, поставленная Ильей Авербухом, Илья чувствует такие моменты, как ее раскрыть, преподнести в лучшем стиле», — добавила Гончаренко .

Софья Муравьева. Ученица Тутберидзе снялась — ученица Плющенко едва не выиграла. Что будет на чемпионате России?

Источник: https://tass.ru/sport/16439239
Софья Муравьева
0
Читайте также
Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя
Иран призывает дисквалифицировать сборную США за скандальное фото с флагом
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Давыдов рад, что Фролова осталась в фигурном катании после восстановления от травмы
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости