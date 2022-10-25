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Сегодня, 11:30

Бестемьянова назвала грустной ситуацию в российских танцах на льду

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Наталья Бестемьянова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» высказалась о российских танцах на льду. Она считает, нынешнюю ситуацию грустной.

— Танцы — наверное, одна из самых интригующих дисциплин фигурного катания, так как лидеры не выступают, катаются новые пары и бывшие юниоры. Что будет с танцами в будущем?

— Все пары будут бороться, конечно, на чемпионате России. Сегодня нет явного лидера, я его не вижу. Это будет видно, когда пройдут этапы «Гран-при России». И вот уже там станет, наверное, понятно. Потому что дуэты будут активно развиваться эти два с половиной месяца до чемпионата России.

Есть новые дуэты, они все это время будут тренироваться. И я надеюсь, что пройдут интересные соревнования. Но вообще грустно. Грустные факты. Если бы сегодня надо было ехать на чемпионат Европы или мира, мы были бы очень далеко.

Камила Валиева. «Валиева находится на пути к нужной форме». Наталья Бестемьянова — об итогах первого этапа «Гран-при России»

— Как вам пара Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, которые одержали победу на первом совместном турнире?

— Я считаю, что очень удачный союз. Меня абсолютно потряс Дэвид. Я хорошо его знаю, часто бывала на тренировках, когда он тренировался с другой партнершей. Всегда было видно, что Нарижный — очень перспективный, хороший партнер. Но как он вырос за эти полгода, что мы его не видели! Это потрясающий результат, очень здорово. Конечно, им есть над чем работать. И я уверена, что они будут работать и расти. Так что болею за них.

— А как вам выступление Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола? Многие высоко оценили их произвольный танец.

— Они мне очень нравятся. Я поздравляю Анжелику Крылову с такой современной программой. Знаете, это будущее! Они пока не могут соперничать взрослыми парами: у них все-таки есть маленькие ошибочки и недочеты. Такие технические, юниорские. В этом году им трудно конкурировать, хотя Василиса и Валерий тоже будут расти, у них есть два с половиной месяца. Это очень перспективная пара на будущее, очень интересная.

Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный с 199,57 баллами стали победителями в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России» в Москве. Второе место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, набравшие 189,04 балла. Третьими стали Яна Матвейшина и Тимофей Субботин (135,05 балла).

Наталья Бестемьянова
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Бестемьянова считает, что Тарасова и Морозов должны озаботиться исполнением элементов
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