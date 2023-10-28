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Сегодня, 14:51

Агаева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мария Агаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Мария Агаева лидирует по итогам короткой программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. Она получила за прокат 70,91 балла.

На втором месте расположилась Анна Фролова (70,75), на третьем — Елизавета Куликова (68,18).

В воскресенье, 29 октября, девушки представят произвольные программы.

«Гран-при России», 3-й этап

Женщины. Короткая программа

1. Мария Агаева — 70,91 балла

2. Анна Фролова — 70,75

3. Елизавета Куликова — 68,18

4. Вероника Яметова — 66,97

5. Софья Важнова — 64,34

6. Елизавета Анисимова — 64,28

7. Арина Кшецкая — 62,69

8. Майя Хромых — 62,06

9. Софья Чаплыгина — 51,22

10. Арина Видинеева — 50,80

11. Анастасия Молчанова — 50,32

12. Алиса Цветкова — 49,45

Фигурное катание
Анна Фролова
Елизавета Куликова
Мария Агаева
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