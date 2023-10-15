1-й этап Гран-при «Край Курая»: смотреть произвольную программу мужчин

Мужчины выступят с произвольными программами на 1-м этапе серии Гран-при России «Край Курая» в воскресенье, 15 октября. Начало — 12:30 по московскому времени.

Следить за прокатами фигуристов можно с помощью прямой трансляции на сайте Первого канала, а также с помощью онлайн-платформы Okko Sport.

После короткой программы лидирует Роман Савосин, который набрал за свой прокат 100,89 балла.

Порядок выхода на лед мужчин в произвольной программе:

Первая разминка

1. Роман Кудлаев

2. Владислав Дворников

3. Иван Соболев

4. Дамир Черипка

5. Андрей Мухортов

6. Даниил Постарнаков

Вторая разминка

7. Владимир Ощепков

8. Макар Игнатов

9. Глеб Лутфуллин

10. Андрей Мозалев

11. Евгений Семененко

12. Роман Савосин

1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции