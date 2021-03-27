Поклонники разных направлений в фигурном катании могут быть довольны — у одиночниц на чемпионате мира на первом плане и техника, и компоненты, и взрослая фигуристка.

Чемпионат мира. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17

2. Елизавета Туктамышева — 220,46

3. Александра Трусова — 217,20

4. Карен Чен (США) — 208,63

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,44

6. Каори Сакамото (Япония) — 207,80

7. Рика Кихира (Япония) — 205,70

Женское одиночное катание в России — на первом месте среди всех видов фигурного катания. И при этом российские спортсменки никогда не занимали все три места на пьедестале почета на чемпионате мира. Теоретический шанс на это был в Стокгольме, но ведь в это не верил никто. Анну Щербакову и Александру Трусову специалисты и болельщики предполагали увидеть в тройке. А вот Елизавету Туктамышеву точно нет — иностранцы и вовсе говорили, что она не попадет в десятку.

Формально пьедестала так и не случилось — Россия же выступала на чемпионате под флагом и названием федерации фигурного катания России, а вместо гимна страны играло вступление к первому концерта Петра Чайковского. Но разве это важно? Когда выиграла Щербакова и у нее брали чемпионское интервью, даже произошла маленькая оговорочка: «Анна Щербакова из России — ой, ФФКР». Не так уж и важно, как называли спортсменов в Швеции. Они, конечно, остаются российскими фигуристами.

Соперницы помогли сотворить историю

Развалила свою программу главная соперница россиянок — японка Рика Кихира. Чемпионат мира — совсем не ее турнир. В прошлом году Рика осталась четвертой, в этом — и вовсе седьмая. Свой проигрыш фигуристка объяснила сменой часовых поясов и акклиматизацией, хотя она тренируется в Швейцарии у Стефана Ламбьеля. А с утра перед произвольной программой японские журналисты наперебой писали о рецидиве травмы ноги Кихиры, что подтверждал ее неудачный прокат на тренировке. Но, думается, здесь дело не только в этом — почему Рика не может ментально собраться на прокаты именно на чемпионатах мира, когда ответственность максимально высока.

Значит ли это, что Кихиру можно списать со счетов и соперниц у россиянок теперь не осталось? Нет. Если не получается раз, два или даже больше, это не повод расстраиваться и списывать кого-то со счетов. У японки еще все может получиться, в межсезонье есть время залечить травму и поработать над психологией. Спортсменки не сразу умеют настраиваться на прокаты, иногда им нужно время и помощь тренера или кого-то еще, чтобы разобраться, как это лучше сделать.

А кроме Кихиры больше никого нет? Тоже не так. Пятое место на чемпионате мира заняла бельгийка (!) Луна Хендрикс — в прошлом году она была только двенадцатой, а сейчас обогнала всех японок и кореянок. И даже чемпионку США Брэди Теннелл. И у Луны как раз был чистый прокат произвольной. Она всего-то 44 сотых проиграла Туктамышевой.

Здесь можно справедливо возразить, что четверных-то у Хендрикс нет, да и тройных акселей тоже. Но тогда надо бы посмотреть и на прокаты россиянок — ни одного чистого! У Ани Щербаковой не получился единственный четверной, вращения потеряли уровни, центровку и позиции. У Лизы Туктамышевой были проблемы с флипом, только тройным, по мелочи недочетов тоже набралось. Саша Трусова зашла на пять квадов, а выполнила только два (и то, опять же, на флипе оказалось неясное ребро). Никто не набрал даже больше 155 — мы привыкли совсем к другим оценкам!

День фигурного единения

Все, конец российскому доминированию, нам просто повезло? Опять же нет. Просто сегодня был далеко не максимум, а из 24 девушек чистые прокаты были максимум у двух человек. При это Трусова поднялась с 12 (!) места на третье, зайдя на исторические пять квадов — как там чувствуют себя Нейтан Чен и Юдзуру Ханю? Щербакова все еще справляется с пневмонией и ее последствиями, но ведь выгрызает каждое движение, каждый выезд и каждый шаг. Туктамышева впервые практически чисто прыгнула новый каскад с ойлером, еще и во второй половине программы. Девочкам есть, куда добавлять.

В России (да и в мире) вечно спорят о недокрутах, ребрах, уровнях, компонентах; кому пора уходить, заканчивать с карьерой, кому продолжать; кто уже ничего не выигрывает, а у кого все впереди. Сегодня могут быть довольны все:

— Поклонники Ани Щербаковой и группы Этери Георгиевны Тутберидзе — фигуристка «Хрустального» снова на первой строчке с золотом на шее; — Почитатели так называемого «зреложенского» — Лиза Туктамышева в 24 года с серебром и определенно настроена побороться за поездку на Олимпийские игры; — Приверженцы технической стороны в фигурном катании — королева квадов Саша Трусова творит историю на наших глазах и вырывает бронзу, поднявшись с 12 места после короткой.

О флипах, лутцах, квадах и акселях можно дискутировать сколько угодно. А сегодня — просто наслаждаться фигурным катанием.