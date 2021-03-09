Потеряли четверные, не попали в сборную или не выступали год. В какой форме конкурентки россиянок перед ЧМ?

Не во всех странах до сих пор разрешены полноценные тренировки, и это открывает перед нашими одиночницами дополнительные возможности.

Международный союз конькобежцев (ISU) решил все-таки провести чемпионат мира по фигурному катанию в этом году. У организации практически не было выбора — полная отмена сезона катастрофически сказалась бы на будущем вида спорта, а ЧМ в предолимпийский год нужен для распределения квот на саму Олимпиаду. При этом, так как почти все остальные международные старты были отменены, в других странах к турниру практически не готовились. И если в России поездки на «Гран-при» заменили Кубком России, то наши конкуренты были вынуждены сидеть без стартов почти год. Так в какой они форме за пару недель до турнира в Швеции и можно ли считать сборную России безусловным фаворитом?

Рика Кихира сменила тренера и впервые исполнила четверной

Первая остановка в Японии. Вероятно, именно японцы будут нашими главными соперниками, и плохая новость в том, что в Азии жестче всего отнеслись к пандемии коронавируса. Локальные ограничения и режим чрезвычайной ситуации здесь действуют до сих пор, но при этом критически на жизнь людей распространение болезни не влияет. В том числе на спортсменов — им разрешено полноценно тренироваться и выступать. Правда, в пределах Японии — вылеты за рубеж возможны только в исключительных случаях. Впрочем, выступление на ЧМ вполне подходит под такую формулировку, и в Стокгольме японцы точно будут.

Полноценной замены серии «Гран-при» здесь организовать не смогли, но минимальное количество стартов провести сумели. Это был и японский национальный этап «Гран-при», чемпионат Японии, а также командный чемпионат страны — старт, очень похожий по формату на Кубок Первого канала в Москве. Правда, главные надежды японцев выступали только в классическом чемпионате Японии, чтобы отобраться на ЧМ. И неплохо так удивили. Рика Кихира, к примеру, провела сложное межсезонье. В разгар пандемии она решила совмещать тренировки у себя дома с Мией Хамадой и работу в Канаде с Брайаном Орсером.

Но закрытые границы, а также недовольство других спортсменов группы помешали трансферу, и некоторое время Кихира была в неясном статусе. Она перебирала возможных специалистов, консультировалась у Евгения Плющенко по прыжковой технике (и даже рассматривала переезд в Россию), но в итоге остановилась на Стефане Ламбьеле. В Швейцарии Рике наконец-то настроили четверной сальхов. Он пока не так стабилен, как тройной аксель Кихиры, но на чемпионате Японии она его исполнила впервые в соревновательном прокате и сразу же чисто. К чемпионату мира Кихира планировала усложняться, и если она выйдет уже с двумя четверными вместе с набором акселей — это заявка на победу даже с учетом квадов Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Работает над ультра-си и Каори Сакомото. Пусть у нее пока нет успехов на практике, на тренировках четверной тулуп ей удается. Продолжаются и попытки освоить тройной аксель, правда, не ясно, будет ли Сакомото рисковать и исполнять квады на ЧМ? Ведь и без них она претендует на высокие оценки за счет высоких компонентов, которые еще могут и подрасти за счет отличных программ от модного постановщика Бенуа Ришо. Третий номер сборной — Сатоко Мияхара — не в лучшем состоянии. А вот у парней проблем нет — и Юдзуру Ханю, и Шома Уно готовы штурмовать пьедестал ЧМ в Швеции. Третьим поедет призер ЮЧМ Юма Кагияма, и его дебют должен быть ярким.

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Корейские вундеркинды развалились и не едут на ЧМ

В Южной Корее были претензии на создание к ближайшей Олимпиаде весьма боеспособной женской сборной. Победы на юниорских стартах, работа иностранных специалистов, изучение ультра-си. Еще 15 лет назад о фигурном катании в Корее почти не слышали, но феномен олимпийской чемпионки Ким Ён А в короткие сроки сделал этот вид спорта в стране популярным. Сейчас же мы видим плоды этого бума — Лим Ын Су, Хэ Ин Ли и, конечно же, Ю Ен удивляли многих своими выступлениями. И если Ын Су Лим и Хэ Ин Ли брали прежде всего грациозностью и презентацией, то вот Ю Ен удивляла техникой.

Ее кумир — Александра Трусова, и в какой-то момент Ен даже обогнала ее в развитии. Она еще в феврале прошлого года выложила видео с одной из тренировок, где исполняет четверной риттбергер. Первой в мире новый прыжок покорился именно ей, Трусова сделает его только спустя полгода. Есть в арсенале Ен и четверной лутц, работала она и над флипом, сальховом, тулупом. Правда, на соревнованиях квады она так и не делала, сконцентрировавшись на тройном акселе. Этот прыжок и так был нестабильным, а сложности тренировок в период пандемии окончательно развалили технику кореянки.

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Она долгое время не могла попасть на каток Хамады в Японии и растеряла прежние козыри. В результате на ЧМ она даже не едет — на чемпионате Кореи Ен стала только четвертой. Ын Су Лим и вовсе шестая — у нее проблемы с поиском специалиста после тяжелого разрыва с Рафаэлем Арутюняном. В итоге корейской федерации пришлось отправлять в Швецию двух юниорок — Ким Йе Лим и Хэ Ин Ли. Они талантливые, но к старту такого уровня пока не готовы. Как и Чжа Джунхван, который весь сезон тренировался по скайпу, так как в Канаду к Орсеру его не пустили.

Американцы лишили поездки на ЧМ фигуристку с тройным акселем

Неплохо ситуацию с вирусом разрешили в США. Там стартов было чуть ли не больше, чем в России, правда, значительная часть из них прошла онлайн, остальная — без зрителей. Зато американки не будут удивляться формату жесткого «пузыря», который будет в Стокгольме, — по такому же протоколу проходил у них национальный чемпионат. Который сильно удивил. И если проблемы главной американской надежды Алисы Лью в контексте ЧМ не так интересны, то вот провал Мэрайи Белл сильно повлияет на шансы удачного выступления на турнире сборной США.

Еще более странный шаг — вместо серебряного призера национального чемпионата Эмбер Гленн отправить бронзового — Карен Чен. Забавляют и официальные доводы их федерации, которая подчеркивает более стабильные результаты Чен в целом по сезону и большой международный опыт. Пока в России четко следуют спортивному принципу и отправляют в Стокгольм неизвестного миру Евгения Семененко, развитая американская демократия оставляет дома вопреки правилам фигуристку с тройным акселем (она исполняет его на тренировках). Не помогла даже эмоциональная связь с лидером американцев Нэтаном Ченом — у Глен с Ченом любовные отношения. Впрочем, Брэди Теннелл в отличной форме, и пандемия на ней не сказалась, так что бороться за шестерку и третью квоту в Пекин американки будут.

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Медальный план выполнят парни — Нэтан Чен, Винсент Чжоу и Джейсон Браун и так лучшая заявка из возможных, так еще и к Швеции ребята готовы отлично. Из интересного — проблемы с поездкой в Стокгольм возникли у первой пары США Алексы Книрим и Брэндона Фрейзера. Спортсмены претендуют даже на медаль, но на международных стартах из-за пандемии не выступали. У них нет подтвержденного техминимума, поэтому ИСУ требует от них видео проката. Окончательного решения по их допуску еще нет, но шансы на отказ в допуске все же минимальны.

Пападакис с Сизероном пропускают чемпионат мира

В других странах нормально тренироваться и выступать фигуристы могли только в Италии, где проводили полноценные этапы национального Кубка, а выходить на лед разрешили еще в середине мая прошлого года. Поэтому Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Николь Делла Моника с Маттео Гуаризе и Шарлен Гиньяр с Марко Фаббри едут в боевом состоянии. Китайцы соревновались, но только у себя дома, и информации о ходе тренировок мало, поэтому к форме того же Бояна Цзиня есть вопросы. Парники Суй Вэнцзинь и Хань Цун и вовсе снялись с произвольной чемпионата Китая, на китайский этап «Гран-при» не приехали. Чего от них ждать в Швеции — неизвестно.

Канада объявила недавно свой состав на ЧМ, но рассчитывать их сборной в Стокгольме не на что. И так бедственное положение фигурного катания в стране окончательно подкосила пандемия. Тренировки в ряде провинций до сих пор невозможны, как и пересечение границы. Закрытая наглухо Канада — главная проблема сейчас для фигурного катания, из-за чего весь сезон пришлось пропускать действующим чемпионам мира в танцах Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Французы тренировались в Монреале, и вместо них на ЧМ едут две пары с экс-россиянками — Аделина Галявиева с Луи Тауроном и Евгения Лопырева и Жоффре Бриссо.

У испанцев на ЧМ в танцах одна квота, и пандемия разрешила ее судьбу. Сара Уртадо с Кириллом Халявиным спокойно тренировались в Москве у Александра Жулина, пока Оливия Смарт с Андреасом Диасом безуспешно ломились в Монреаль к Патрису Лозону и Роману Хагенауэру. Но самая странная история — со сборной Казахстана. Коллизия с отменой ЧМ-2020 привела к тому, что еще по результатам турнира двухлетней давности казахи сохранили три квоты в женском одиночном (когда серебро взяла Элизабет Турсынбаева). Вот только отправить казахстанцам вообще некого — Турсынбаева близка к завершению карьеры, а кроме нее, ни одна спортсменка не проходит порог техминимума.