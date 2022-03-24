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Сегодня, 10:54

Тарасова ответила канадской журналистке, радовавшейся отсутствию россиян на ЧМ-2022

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала слова канадской журналистки Беверли Смит о радости в отсутствии россиян на ЧМ-2022.

«Хочу расстроить Беверли — нас не будет только год. И мы вернемся с еще большими силами», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 24 марта, канадская журналистка Беверли Смит сказала: «Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое».

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований — об этом 1 марта сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 21 по 27 марта 2022 года во французском городе Монпелье.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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