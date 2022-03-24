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Канадская журналистка Смит: «Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое»

Канадская журналистка вздохнула с облегчением после отстранения российских фигуристов от ЧМ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Канадская журналистка Беверли Смит прокомментировала отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

«Мы не увидели тройных акселей, но до чего же это здоровое и разумное женское катание! — написала Смит в Twitter. — По сравнению с драмой, которая была на Олимпийских играх. Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое».

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Источник: https://twitter.com/BevSmithWrites/status/1506648051515076614
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