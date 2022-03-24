Авербух: «Люди, которые будут выигрывать этот чемпионат мира, не являются лучшими из лучших»

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова канадской журналистки Беверли Смит, которая порадовалась отсутствию российских фигуристов на чемпионате мира-2022 в Монпелье.

«Это дилемма: лучше быть первым парнем на деревне или быть лучшим из лучших? По мне, чемпионат мира должен собирать лучших из лучших. Но внутри своей деревни, наверное, лучше быть первым парнем на ней. Для меня люди, которые будут выигрывать этот чемпионат мира, не являются лучшими из лучших. Как минимум, в женском одиночном катании точно. Мир стал давно провокационным», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее, 24 марта, канадская журналистка Беверли Смит сказала: «Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое».

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований — об этом 1 марта сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 21 по 27 марта 2022 года во французском городе Монпелье.