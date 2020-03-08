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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Вопрос отмены чемпионата мира в Канаде пока не стоит

13:03
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Международный союз конькобежцев (ISU) не обсуждает вопрос возможной отмены или переноса чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Канаде.

Как сообщил журналист Филип Херш в своем Twitter, об этом заявил вице-президент ISU Александр Лакерник в ответ на вопрос, не изменилась ли позиция организации по вопросу проведения турнира после информации об отмене женского мирового первенства по хоккею, которое также должно было состояться в Канаде.

Чемпионат мира по фигурному катанию запланирован на 16-22 марта и должен пройти в канадском Монреале.

Чемпионат мира по фигурному катанию

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